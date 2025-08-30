Diyarbakır ve çevre illerde Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor

Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Valilik önünde devam eden törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı, bando ekibi müzik dinletisi sundu.

Tören, helikopter ve birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Mustafa Kemal Aslan, araçla halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Havacı Yüzbaşı Uğur Dündar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından, Garnizon Komutanlığı Şehitliği ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.

Vali Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende katılımcıları selamladı, çocuklarla yakından ilgilendi.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Tören, halk oyunları ve tekvando gösterisinin ardından birliklerin geçişiyle sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kamu kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Numan Hatipoğlu, makamında tebrikleri kabul etti.

Eski öğretmenevi önünde devam eden programda, Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla halkı selamladı.

Törende, mehter takımı, halk oyunları ekibi, jandarma komando timleri ve jandarma narkotik köpek timi gösteri sundu, şiirler okundu.

Birliklerin geçit töreni ile sona eren programa, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından Vali Birol Ekici, makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Birol Ekici, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçla halkı ve askerleri selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Personel Binbaşı Tunay Güner'in yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Birliklerin geçişiyle sona eren törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Öncel, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Vali Tuncay Akkoyun daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden törende, Vali Akkoyun, halkı selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu, dereceye giren sporculara ödül verildi.

Birliklerin geçişiyle sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 5. Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl Valiliği önündeki törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 49. Tugay Komutanlığında görevli Üsteğmen İbrahim Bulur, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ve kurum amirleri de katıldı.