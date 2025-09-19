Diyarbakır ve çevre illerde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman, Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen ve müdürlük hizmet binasından başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyüşü" Valilik önündeki Anıt Park'ta sona erdi.

Yürüyüşün ardından Anıtpark'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Siraç Sezer, gaziliğin sadece bir ünvan olmadığını, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu söyledi.

Törene, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Velat Esen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, gaziler ile yakınları katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Valiliğe kadar yürüdü.

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" düzenlendi.

Mülki idare amirleri, kurum müdürleri, gaziler, sporcular ve vatandaşlar 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Mardin Valiliğine kadar yürüdü.

Hükümet Konağı önünde devam eden törende, Vali Tuncay Akkoyun, 7. Kolordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Mustafa Köksal ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şube Başkanı Mehmet Akpulat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mardin Muharip Gaziler Derneği adına gazi Ali Candemir, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazisi Mehmet Güneştekin, törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şube Başkanı Yahya Görmüş, kurum temsilcileri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından Vali Canalp, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Batman Şubesini ziyaret etti.

Bingöl

Bingöl'de "Kahramanlarla Kardeşlik yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" kapsamında Genç Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, il protokolü ve vatandaşlar, Valiliğe kadar yürüdü.

Burada devam eden törende, Vali Usta, Belediye Başkanı Arıkan ve Garnizon Komutanı Dener tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt

Siirt'te de Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesi önünde bir araya gelen gaziler ile vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu ziyaret edildi.

Törene, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Cumhuriyet Başsavcı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Yürüyüşü" Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Daha sonra Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı ziyaret edildi, anıta karanfil bırakıldı.