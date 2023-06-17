Diyarbakır ve Bingöl'de YKS öğrencilerine polis yardımı

Diyarbakır ve Bingöl'de YKS'ye geç kalan veya kimliğini unutan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

Diyarbakır'da geç kalan, Bingöl'de ise kimliğini ve gözlüğünü unutan öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği salona polis ekipleri ulaştırdı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi, sınav yerini karıştıran ve geç kalan bazı öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Bingöl

Bingöl Üniversitesi'nde de YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girecek 2 öğrenci unuttukları kimliğini ve gözlüğünü evden alabilmek için polisten yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi, 2 öğrenciyi evlerine götürerek gözlük ve kimliğini alıp sınava gireceği okula yetiştirdi.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.