Diyarbakır ve Batman'da Gazze İçin Protesto Gösterileri

Diyarbakır ve Batman'da Gazze İçin Protesto Gösterileri
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Diyarbakır ve Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden kalabalık gruplar, ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek destek mesajları verdiler. Katılımcılar, dünya kamuoyuna zulme karşı birlik olma çağrısı yaptılar.

Diyarbakır ve Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında grup üyeleri tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı adına konuşan Mehmet Emin Gülsever, İsrail'in 600 günü aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze'nin harabeye döndüğünü söyledi.

Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ve sivil halkın tamamen yok edilmek istendiğini belirten Gülsever, şöyle dedi:

"Dünya halkları zulme karşı tek ses, tek nefes olmuştur. Mazlumların çığlıkları duyulmakta, tepkiler dile getirilmektedir. Vicdanlar ayaklandı, sokaklar doldu taştı, meydanlar zulme karşı tek yürek oldu. Dünyanın dört bir yanından aktivistler, 'Küresel Gazze Yürüyüşü' için Mısır'ın başkenti Kahire'de buluştu. Binlerce aktivist, Refah Sınır Kapısı'na doğru yürümektedir. Bizler de bu yürüyüşe ses ve nefes olmak için meydanlara akın ettik."

Batman

Batman'da da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği üyesi Muhammed Habib Durmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Durmaz, şunları kaydetti:

"Gazzeliler dünyanın gözü önünde katledilmektedir. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı topyekün bir imha siyaseti yürütmektedir. Şimdi de İran'a yönelik saldırıyla yeni bir cephe açmıştır. Bu vesileyle İslam coğrafyasındaki tüm kardeş halkları, dayanışmayı büyütmeye ve emperyalist tuzaklara düşmemeye davet ediyoruz."

Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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