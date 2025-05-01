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Diyarbakır ve Batman'da Fırtına Hasara Yol Açtı

Diyarbakır ve Batman'da Fırtına Hasara Yol Açtı
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Diyarbakır, Batman ve Mardin'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve araçlar zarar gördü. Acil durum ekipleri hasar tespit çalışmaları yapmaya başladı.

Diyarbakır ve Batman'da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi (2)

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu. Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Kızıltepe Devlet Hastanesi bahçesindeki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, hastane yolunu kapatarak trafiğin durmasına neden oldu. Görevliler, vatandaşların da yardımı ile devrilen ağaçları kaldırılarak yolu yeniden ulaşıma açtı. Eski hastane caddesinde iş yerlerinde hasara yol açan fırtınada bazı binaların çatısı uçarken, inşaat halindeki binaların iskeleleri de yıkıldı. Bazı bölgelerde ise elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle kısa süreli kesinti yaşandı. Devrilen ağaçların kaldırılması ve hasar tespit çalışmaları için belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

NUSAYBİN'DE TOZ TAŞINIMI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise toz taşınımı etkili oldu, görüş mesafesi düştü. Çıkan fırtınada bazı iş yerlerinin camları kırıldı, reklam panoları devrildi. Sağanağın ardından toz taşınımı etkisini yitirdi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçelerinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/BİNGÖL, , Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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