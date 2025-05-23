Diyarbakır ve Batman'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon

Diyarbakır ve Batman'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne Operasyon
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Diyarbakır ve Batman'da, 2 iş yerini kurşunlayan ve 1 iş yerini molotofkokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyeleri F.A., R.Y. ve R.K. tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Diyarbakır ve Batman'da 2 iş yerini kurşunlayan, 1 iş yerini de molotof kokteyli ile kundaklayan 'Daltonlar' suç örgütü üyesi F.A. (17), R.Y. (19) ve R.K. (17) isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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