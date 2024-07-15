Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Şehit Yakınları ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Vali Zorluoğlu, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunları çözmenin öncelikli mesaileri olduğunu belirterek, onlarla doğrudan görüşebileceklerini ifade etti. Programa, askeri ve sivil yetkililer ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile Orduevi'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunları çözmenin öncelikli mesaileri olduğunu belirterek, "Valilik dönemimizde şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz herhangi bir randevuya ihtiyaç duymadan doğrudan bizlerle görüşecek. Valilik ve tüm kurumların kapıları sizlere açık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında, canlarıyla, kanlarıyla mücadele ederek destan yazan aziz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, üstün cesaret ve fedakarlıkları için milletim ve devletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit yakınları ve gaziler ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Zorluoğlu Demokrasi 15 Temmuz Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Bakmadan Geçme

MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?
Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
title