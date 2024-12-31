Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Yeni Yıl Kutlaması ve Güvenlik Ziyareti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan güvenlik görevlilerini ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki jandarma ve polis noktasında görevi başında olan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Burada görevli personele çorba ikram eden Zorluoğlu, daha sonra güvenlik güçlerince durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların yeni yılını kutladı, onlara çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Vali Zorluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin yeni yılını kutladığını belirterek, 2025 yılının tüm vatandaşlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Vatandaşların huzur ve güveni için bütün ekiplerle gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Son dönemlerdeki etkin mücadele neticesinde güvenlik kuvvetlerimizin halkımızla birlikte gerçekleştirdiği etkin mücadele neticesinde artık Diyarbakır'ımız terörle değil, yatırımla, üretimle, turizmle, istihdamla anılır hale geldi." dedi.

Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara da değinen Zorluoğlu, bu yıl hak sahiplerine konut teslimatlarının başladığını anımsattı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören hak sahiplerine yönelik olarak Oğlaklı bölgesi başta olmak üzere ilçelerimizde konut, iş yeri gibi inşaatlar başlatıldı. 17 binin üzerinde konutun inşaatına başladık. 2024 yılı içerisinde Oğlaklı bölgesindeki konutların yaklaşık 5 bin 500'ü hak sahiplerine teslim edildi."

Sanayi, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara değinen Zorluoğlu, kentte sanayi alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini dile getirdi.

Silvan Barajı ve Organize Sanayi Bölgesi projelerinin şehrin geleceğine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını bildiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Tarım üretimini 3-4 kat artıracak bir sürece hep birlikte şahit olacağız. Ayrıca, 2024 yılında turizmde 1.1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2025'te bu sayının 2 milyona, ilerleyen yıllarda ise 3 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 2025 yılında şehrimizi daha yaşanabilir ve müreffeh bir yer haline hep birlikte getireceğiz. Bütün milletimizin ve Diyarbakırlı hemşehrilerimizin yeni yılını tebrik ediyorum."