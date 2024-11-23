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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, mesajında, öğretmenliğin, sevgiden gücünü alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörüyle icra edilen, toplumların geleceğini şekillendiren en kutsal mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin fedakarca çalışarak öğrencilerin kalplerine başta sevgi ve saygı olmak üzere tüm insani değerleri nakşettiğini kaydeden Zorluoğlu, öğretmenlere minnettar olduklarını aktardı.

Zorluoğlu, öğretmenlerin, çocuk ve gençleri bilimin ışığında, milli ve manevi değerlere bağlı, sorumluluk sahibi, çağın gereklerine uygun ve donanımlı bireyler olarak yetiştirme noktasındaki çabalarının yarınlara umut verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünün çocukları ve gençleri yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin mimarı olacaktır. Bu mimarların yetişmesinde sizlerin emeği tartışılmaz bir gerçektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta 'Başöğretmen' ünvanıyla bizlere eğitimin önemini aşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı, uzun ve huzurlu bir ömür diliyor, halen görevde olan öğretmenlerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Sizlerin varlığı, milletimizin geleceğine daima ışık tutacaktır."

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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