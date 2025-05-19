Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna yaktığı kurtuluş meşalesinin tüm yurda umut ve cesaret yaydığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüşün sadece bir kurtuluş mücadelesi olmadığını aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye'nin inşasının da ilk adımı olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günü, büyük bir vizyonla Türk gençliğine emanet eden Atatürk, milletimizin yarınlarının teminatı olan gençlere duyduğu güveni tüm dünyaya ilan etmiştir. Gençlerimizin, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan, bilgiyle donanmış bireyler olarak yetişmeleri ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, gençlerimizden beklentimiz büyük, onlara inancımız ise sonsuzdur. Bilmeliyiz ki, bu ülkenin her bir genci, Anadolu'nun ruhunu, tarihimizin direncini ve milletimizin umudunu taşımaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, ideallerine ulaşacağı, ülkemizin refahı için durmadan çalışacağı nice 19 Mayıslara ulaşmak temennisiyle hepsine başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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