Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, milletin huzur ve güvenliğini, vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna cepheden cepheye koşan, farklı dönemlerde ve coğrafyalarda düşmanla çarpışan kahraman gazilerle ne kadar iftihar edilse, minnet ve şükran duyulsa yeterli olmayacağını belirtti.

Gazilerin tıpkı şehitler gibi üstün vatanseverlik bilinci ve eşsiz kudretle mücadele vererek bu vatanı armağan ettiklerini ifade eden Zorluoğlu, "Bugün aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken, bizim de en büyük arzumuz şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmaktır." dedi.

Gaziler Günü'nün, gazilerin ve şehadete eren silah arkadaşlarının kutsal mirasının korunması, kahramanca mücadelelerinin daha iyi anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir vesile olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"En şerefli makamlardan biri saydığımız gaziliğe toplumumuzda duyulan saygının gelecek nesillere de taşınması, fedakarlık ve vatanperverlik kelimelerinin vücuda gelmiş hallerini her daim kıymetlendirmek, bu milletin her bir ferdinin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal Mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'Müşir ve Gazi' ünvanı verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm gazilerimize ve kıymetli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum."