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Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Kulp ve Lice'yi Ziyaret Etti

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu Kulp ve Lice'yi Ziyaret Etti
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, ilçelerdeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kulp ve Lice ilçelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Zorluoğlu Kulp Kaymakamlığını ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Esnafı da ziyaret eden Zorluoğlu, vatandaşlarla görüştü.

Lice ilçesini de ziyaret eden Vali Zorluoğlu, Kaymakamlıkta ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Zorluoğlu, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Lice'de esnafı da ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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