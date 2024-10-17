Diyarbakır Valisi Zorluoğlu: Huzur Ortamını Koruyacağız

DİYARBAKIR Valisi Murat Zorluoğlu, Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen 50 araç için Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Murat Zorluoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile polis memurları katıldı. Ay yıldız halinde dizilen 50 araç, okunan duaların ardından ilgili birimlere Vali Zorluoğlu tarafından verilen anahtarlarla teslim edildi.

'YASAĞA UYAN TÜM KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Törende konuşan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da eski günlerin geride kaldığını belirterek, Terör örgütlerinin şehre düşen gölgelerini çok şükür geride bıraktık. Bugün Diyarbakır'da sanayi altyapılarını nasıl geliştirebiliriz Bunları tartışıyoruz. Bu huzur ortamına, toplumun tüm dinamiklerinin sahip çıkması gerekiyor. Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerinde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur içerisinde geçirdi. Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren, çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çabalarına uymayarak, riayet etmeyerek, valiliğimizin aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza, kendi huzuruna, şehrin hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum diye konuştu. Terör örgütü lehine slogan atanlar hakkında adli işlemlerin devam ettiğini söyleyen Zorluoğlu, Diyarbakır'ımızın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Cumartesi, pazar günü aktivitenin akabinde orada gerek terör örgütü lehine, teröristbaşı lehine sloganlar atan, gerek yasa dışı faaliyetlerde bulunan herkesle ilgili tespitlerimiz yaptık. Sizlerle de kamuoyuyla da paylaştık. Bunlarla ilgili adli işlemlerimiz devam ediyor dedi.

'SON 10 YILDA HİÇBİR CİNAYET FAİLİ MEÇHUL KALMAMIŞTIR'

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya de İlimize tahsis edilen 50 araç, trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Geçen yıl bünyemize kazandırdığımız 41 taşıtla birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde son 1 yılda 91 yeni araç kazandırılmıştır. Diyarbakır emniyeti suç ve suçlulara karşı vermiş olduğu mücadelede yukarı doğru yakalamış olduğu ivmeyi 2024 yılında da devam ettirmiş, geçen yıl tüm asayiş suçlarında yüzde 15 oranında azalma gerçekleştirmiş, mal varlığına karşı işlenen suçlarla yüzde 42'lere kadar bir düşüş gerçekleştirmiştir. Son 10 yılda hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. 5 yıl önce günlük 13,7 olan hırsızlık sayısı, şu an için günde sadece 2,8'dir. Trafik güveninin ve düzeninin sağlanması noktasında şehrimizin neredeyse her güzergahı elektronik denetleme sistemleriyle 24 saat denetlenmektedir. Geçen yıl ilimizde gerçekleşen trafik kazalarında maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybederken alınan tedbir ve denetimler sayesinde bu bu sayıyı 8'e kadar düşürerek yüzde 74'lük bir azalmayı sağlamış durumdayız. Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur diye konuştu.

Haber- Kamera : Gıyasettin TETİK- Selim KAYA DİYARBAKIR,