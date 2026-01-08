Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "2025 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik olarak 2024 yılında toplam 4 bin 132 operasyon gerçekleştirilmişti. 2025 yılında bu yüzde 7 oranında arttı ve bu operasyonlar neticesinde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.

Vali Zorluoğlu, Valilikte düzenlenen "2025 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından sorunlu bir il olmadığını söyledi.

Önceki yıl 36 bin 65 asayiş olayının yaşandığını ve bu rakamın 2025'te yüzde 13'lük azalışla 31 bin 470 olarak gerçekleştiğini belirten Zorluoğlu, asayiş olaylarının kişiye ve mal varlığına karşı işlenen suçlar olmak üzere ikiye ayrıldığını, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta geçen yılda önceki yıla göre yüzde 12'lik bir azalış meydana geldiğini bildirdi.

Kişiye karşı suçlarda sadece kasten öldürme suçu oranında bir artış olduğunu belirten Zorluoğlu, "Kasten öldürme suçunda 2024 yılına göre yüzde 42 gibi bir artış var. Bu kasten öldürme olaylarını emniyetimizle ve jandarmamızla tek tek değerlendiriyoruz. Değerlendirme neticesinde birbiriyle bağlantılı olmadığını gördük." diye konuştu.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça değinen Zorluoğlu, 2024'te 3 bin 518 suçun 2025'te yüzde 25 azalışla 2 bin 643 olarak gerçekleştiğini anlattı.

Emniyet ve jandarmanın geçen yıl da terör örgütlerine yönelik etkin mücadelelerinin sürdüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, "2024'te 6 bin 231 operasyon gerçekleştirmiştik, bu operasyonlar 2025 yılında yüzde 34 oranında arttırıldı. 8 bin 374 operasyon gerçekleştirdik. Çok sayıda gözaltı, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı adli kontrolle serbest bırakıldı ama her türlü terör hadisesine karşı çok ciddi ve hassas bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Yalova'daki en son hadiseyi biliyorsunuz. Şehrimizde de özellikle DEAŞ anlamında ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim, bütün istihbarat ve operasyonel birimlerimizle bu hadisenin üzerinde hassasiyetle duruyoruz." ifadelerini kullandı.

"305 bin uyuşturucu hap, 46,5 milyon da kenevir bitkisi imha edildi"

Geçen yıl organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 34 operasyonda yakalanan 341 şüpheliden 158'inin tutuklandığını belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceki yıl 1119 operasyon düzenlendi. Geçen yıl yüzde 35 artışla operasyon sayısı 1519'a yükseldi. Bu kapsamda 112 milyon lira civarında bir vergi kaybı önlendi. 2 bin 93 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 64'ü tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele emniyet ve jandarma başta olmak üzere bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yoğun bir şekilde mücadele ettiğimiz bir başka alan. 2025 yılında da bu mücadele devam etti. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 2024 yılında toplam 4 bin 132 operasyon gerçekleştirilmişti. 2025 yılında bu yüzde 7 oranında arttı ve bu operasyonlar neticesinde 5,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 305 bin uyuşturucu hap, 46,5 milyon da kenevir bitkisi imha edildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 643 kişiden 899'u tutuklandı. Geçen senelerden farklı olarak sadece bu tarlaları ekenlere yönelik operasyonlar yapmadık. Aynı zamanda bunların üstündeki 'baron' tabir edilen kişilere yönelik de operasyonlarımız oldu ve o manada çok başarılı işler çıkarıldı. Jandarmamızı da emniyetimizi de tebrik ediyoruz. Bu işleri organize edenlere yönelik olarak da ciddi operasyonlar oldu."

Vali Zorluoğlu, göçmen kaçakçılığıyla ilgili de geçen yıl yapılan 31 operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 30'unun tutuklandığını aktardı.

İldeki sağlık, ulaşım, tarım, sulama gibi yatırımlara da değinen Zorluoğlu, Kayapınar Şehir Hastanesinde fiziki gerçekleşmenin yüzde 72 seviyesinde olduğunu, bu yılın sonunda inşaatın tamamlanmasını gelecek yılın ilk yarısında da hastanenin hizmet vermesini beklediklerini anlattı.

İlde ikinci şehir hastanesinin yapılması için de yer tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin artık yetersiz kaldığını, üniversitede yapılması planlanan yaklaşık 800 yataklı hastanenin ihalesinin bu yılın ilk aylarında yapılacağını, Dağkapı bölgesine de yaklaşık 400 yataklı acil durum hastanesi gibi bir hastanenin yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Geçen yıl 280 derslikli 14 okulu tamamlayıp hizmete sunduklarını ve inşaatı devam eden, proje aşamasında olan ve ihale aşamasına gelen okulların olduğunu ifade eden Zorluoğlu, deprem dolayısıyla yapılan konutların bulunduğu Oğlaklı'da 7 okulun yapıldığını, bunlardan bir kısmının eğitim öğretimin ikinci döneminde hizmete gireceğini kaydetti.

Zorluoğlu, Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan çalışmaların ardından stadın Türkiye'nin en iyi zeminlerine sahip stadyum olarak hizmet verdiğine işaret ederek, "Amedspor da gayet iyi gidiyor. İlk yarıyı lider olarak tamamladı. İnşallah ikinci yarıda da bu performansı devam ettirir ve önümüzdeki yıl artık Diyarbakır Süper Lig'de bir takımla yoluna devam eder. Sadece temenni etmiyoruz, aynı zamanda elimizden geldiğince destek de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere 785 milyon lira destek verildiği bilgisini paylaşan Zorluoğlu, geçen yıl toplam 1,6 milyon kişinin kenti ziyaret ettiğini bildirdi.

Trafiğin rahatlatılması konusunda da Karayolları Genel Müdürlüğünün 3 milyar lira bedelle ihale gerçekleştirdiğini, bu kapsamda Elazığ ve Şanlıurfa istikametindeki kavşaklarda yapılacak düzenlemelerle trafikte yüzde 30'luk bir rahatlamanın sağlanacağının öngörüldüğünü aktaran Zorluoğlu, "Hafif raylı veya tramvay olarak tabir edilen sistemle ilgili de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte konuyu çalışıyoruz, Ankara boyutunda da bunu taşıyoruz. 2026 yılında inşallah bu alanda da mesafe katedebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Geçen hafta son yıllarda Diyarbakır'ın ve bölgenin şahit olmadığı kadar çok kar yağdığına dikkati çeken Zorluoğlu, Valilik olarak kurumlarla işbirliği içerisinde kar yağışının olumsuz etkilerini minimize etmek için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bölge ne kurumları ne vatandaşları ne sürücüleriyle çok kara alışkın değil. Araçlar kar lastiği olmadığı için özellikle ilk gün burada trafiği ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleriyle bu sorunları o gün gayretle aşmaya çalıştık. Eleştirilerden de kendimize düşen payı çıkarırız ve bundan sonraki durumlarda o eleştirileri de dikkate alarak çözümler geliştiririz. Bütün kurumların da böyle yapması gerekir. Sağlık anlamında büyük bir sorun yaşamadık. Kırsaldaki hastalarımıza da devletimizin imkanlarıyla, jandarmamızın helikopteriyle, UMKE araçlarımızla, paletli ambulanslarımızla ulaştık ve onları hastanelere, sağlık birimlerine güvenli bir şekilde ulaştırdık."

Diyarbakır'da bazı belediyelerde personelin işten çıkarılmasıyla ilgili soru üzerine Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"2022 yılının sonunda çıkarılan bir kanunla hem bakanlıklardaki sözleşmeli personel hem belediyedeki sözleşmeli personel memur yapıldı. Belediyeler de buna dahil edildi. Belediyelerdeki düzenlemede 3 yıllık şart getirildi. 3 yıl boyunca bunlar sözleşmeli memur gibi devam edecek. 3 yılın sonunda eğer bir suç işlememişlerse, memuriyete atanmalarına engel bir halleri yoksa memur kadrolarına atanmaları hukuken gerekiyor. Şimdi bunların normal sözleşmeli personel gibi değerlendirilip yıl sonu da sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi bir yetkisi belediyelerin olduğunu düşünmüyorum. Belediyeler işçi personelle ilgili böyle bir tasarrufta bulunabilirler. Normal sözleşmeli personel 49. maddeye göre aldıkları normal sözleşmeli personel için de sözleşmelerini yenilemeyebilirler. Ama kanunla kendilerine bir statü verilmiş ve 3 yıl sonunda kanunla memur olmalarına karar verilmiş. O zamanki sözleşmeli şimdiki memur olması gereken personelle ilgili böyle bir tasarrufta bulunma yetkileri olduğunu düşünmüyorum dolayısıyla yetkisiz bir işlem olarak görüyorum ve idari yargı mercilerinden de süratle bunların döneceğini düşünüyorum. Bu sadece belediyelere bu manada bir zaman kaybettirir. Ciddi bir vekalet ücretiyle karşı karşıya kalırlar. Gereksiz bir kamu zararı da oluşmuş olur. Bununla ilgili yetkili sendikalar aynı zamanda suç duyurusunda bulundular. Bu yönüyle de bize ulaştığında belediyelerle ilgili tasarrufun ne olacağına da bakacağız."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu da katıldı.