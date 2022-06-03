Diyarbakır Valisi Su'ya, çevre heyetinden ziyaret - Haberler

Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin öncülüğündeki heyet, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Heyet, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette çalışmaları hakkında Su'ya bilgi verdi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Su, dünya için daha temiz bir çevrenin en büyük ihtiyaçlardan biri olduğunu vurguladı.

Su, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevre duyarlılığına yönelik çalışmaların devam edeceğini aktardı.