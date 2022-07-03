DİYARBAKIR - Vali Su, surlarda yürütülen restorasyon çalışmalarını denetledi - Haberler

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DİYARBAKIR - Vali Su, surlarda yürütülen restorasyon çalışmalarını denetledi

AA - Güncel
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Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, tarihi surlarda devam eden çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, tarihi surlarda devam eden çalışmaları inceledi.

Vali Su, ilk olarak restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Ulu Beden Burcu'nda incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Su, daha sonra Yedi Kardeş Burcu ve sur çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Sur içi bölgesinde restorasyon çalışmaları devam eden, Kültür Evi'ne dönüştürülecek Şehzadeler Konağı'na geçen Su, burada yürütülen çalışmaları denetledi, Cam Seyir Terası'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AA / Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır Sur su Güncel Haberler

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