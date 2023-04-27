Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Hani ilçesinde muhtarlarla ilçe değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Kaymakam Abdullah Yüksel tarafından karşılanan Vali Su, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hani İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi, muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Kent merkezi ve kırsalda en iyi hizmeti yapmanın gayreti içinde olduklarını, vatandaşların taleplerine göre çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Su, "İlimiz ve ilçelerimiz için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Büyükşehir Belediyesinden daire başkanları ile kurum müdürleri katıldı.