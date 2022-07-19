Diyarbakır Valisi Su, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri kabul etti - Haberler

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Diyarbakır Valisi Su, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri kabul etti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır Valisi Su, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri kabul etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavdan tam puan alan öğrencileri makamında kabul etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında düzenlenen merkezi sınavdan tam puan alan öğrencileri makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Su, makamında kabul ettiği İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, LGS sınavında tam puan alan Ahmet Tuna Balcı, Furkan Berat Tuzcu ve Zahit Hamza Hatipoğlu ile velileriyle bir süre sohbet etti.

Küçükali'den ilin genel durumu hakkında bilgiler alan Su, öğrencileri göstermiş oldukları üstün başarı ve gayretlerinden dolayı tebrik etti, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır LGS su Güncel Haberler

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