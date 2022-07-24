Diyarbakır Valisi Su, ilçelerde devam eden proje ve yatırımları inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretini Çüngüş ilçesine yapan Su'ya, Kaymakam Tuncay Kaldırım ve Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe eşlik etti.

İlçede yürütülen yatırımlar hakkında bilgi alan Su, programına esnaf ziyareti ile devam etti. Esnafla bir süre sohbet eden Su, ilçede yapımı devam eden çok amaçlı spor kompleksi ve düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Çermik ilçesinde de Kaymakam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu tarafından karşılanan Su, yapımı devam eden yeni belediye binasını gezdi.

Su, ardından sokak iyileştirme projesi kapsamında çalışması yapılan caddede bulunan dükkanları gezerek esnafla sohbet etti.

Çermik Millet Bahçesi yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Su, Çermik Yeni Sanayi Sitesi'ndeki fabrikalara ziyarette bulundu.

Programına Ergani ilçesine devam eden Su'yu Kaymakam ve Ergani Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan karşıladı. Su, Karaaslan'dan ilçe ile ilgili brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Su, daha sonra Aziziye Mahallesinde esnafı ziyaret etti.