Vali Su, ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı - Haberler

Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, yeni görev yeri olan Diyarbakır'da ilk ziyaretini şehit ailelerine yaptı. Son valiler kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Ali İHsan Su eşi Zeliha Su ile birlikte yeni görev yerinde ilk ziyaretini vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet makamına erişen aziz şehitlerin ailelerine yaptı.

Şehit polis memuru Şeyhmus Karakut, şehit jandarma uzman çavuş Mehmet Kürşad Yılmaz ile şehit güvenlik korucusu Malik Yıldız'ın ailelerini ziyaret eden Su ailesi, ailelerle sohbet ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehit evlerinde Kur'an tilaveti ve edilen duaların ardından aileler ile bir süre daha sohbet eden Vali Su, şehit ve gazi ailelerinin her daim yanlarında olacaklarını vurguladı. Ziyaretlerde Vali Su'ya ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu eşlik etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Güncel