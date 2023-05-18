Diyarbakır Valisi Su'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, 19 Mayıs 1919'un yok edilmek istenen milletin yeniden var oluşunun yazılmaya başlandığı gün olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde vatan uğruna verilen istiklal ve istikbal mücadelesini eşsiz bir zaferle neticelendirdiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine bu günü armağan ederek, gençlere olan güven ve inancını da göstermiş olduğunu aktaran Su, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizin de bu önemli günün bilinci içerisinde, geçmişten aldığı yüce değerleri geleceğe taşıyacaklarına ve Samsun'da yakılan meşaleyi gurur, güven ve kararlılıkla gelecek nesillere aktararak ülkemizin gelişme ve kalkınmasının en büyük güvencesi olmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Bu inanç ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."