Diyarbakır Valisi Su, Bismil'de muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, ilçe ziyaretinde Sarılar ve Sanayi mahallelerindeki çalışmaları inceledi.

İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Muhtarların görüş ve önerilerini de dinleyen Su, şunları kaydetti:

"Bismil'de 250 milyon liraya mal olan Atıksu Arıtma Tesisi'ni tamamladık. Geçen sezon 200 kilometre birinci kat, 75 kilometre ikinci kat, 52 bin 500 metrekare kilitli parke taşı yaptık. Yatılı kız Kur'an kursunu tamamladık. Yarı olimpik yüzme havuzu, Bismil Millet Bahçesi, Aziz Sancar Bilgievi ve Kadın Kültür Merkezini tamamlayarak hizmete sunduk. Katı Atık Aktarma İstasyonu ve 1000 kişilik kapalı spor salonu çalışmalarında sona geldik."

Vali Su'ya Bismil ilçesindeki temaslarında, Kaymakam Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, daire başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.