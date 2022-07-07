Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti

AA - Osman Bilgin - Güncel
Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla sohbet eden Su ailesi, çocukların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Su, bu evlerde kalan çocukların aile sıcaklığında, sevgi ve şefkatle büyümeleri için devlet tarafından her türlü desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirtti.

Su ailesi, çocukların güzel bir ortamda topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmesi için verdikleri emeklerinden ötürü tüm çalışanlara teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da yer aldı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title