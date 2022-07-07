Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla sohbet eden Su ailesi, çocukların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Su, bu evlerde kalan çocukların aile sıcaklığında, sevgi ve şefkatle büyümeleri için devlet tarafından her türlü desteğin sağlanmaya devam edeceğini belirtti.

Su ailesi, çocukların güzel bir ortamda topluma faydalı birer birey olarak yetiştirilmesi için verdikleri emeklerinden ötürü tüm çalışanlara teşekkür etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da yer aldı.