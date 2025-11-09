Haberler

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün aziz hatırasının istiklal ruhunu, milli birlik ve beraberlik şuurunu daima canlı tutan bir rehber olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Bu değerler yalnızca tarihimizin bir parçası değil, bugünün de yarının da ortak pusulasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi en zorlu şartlardan çıkaran İstiklal Mücadelesi'ne liderlik etmiş, milli egemenliği milletin bekasının temeli kılmış, akıl ve bilimi rehber edinen reformlarıyla kalıcı bir dönüşüm başlatmıştır. Eğitim birliği, hukuk ve idare alanındaki düzenlemeler, dil ve kültür sahasındaki yenilikler, kadınların toplumsal hayata daha güçlü katılımına açılan imkanlar ve kalkınmaya dönük güçlü adımlar ülkemizin ilerleyişinde önemli kilometre taşlarıdır. Dış politikada 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ise barış ve iyi komşuluk anlayışının temel bir referansı olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu, hedeflerinin daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye'yi geleceğe taşımak olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, devletimizin vizyonu doğrultusunda, gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin imkanlara eşit ve adil erişimini çoğaltan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için fedakarca mücadele eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milli değerlerimizi güçlendirerek yarınlara taşıma azmimizi bir kez daha ifade ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.