Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Atatürk'ün aziz hatırasının istiklal ruhunu, milli birlik ve beraberlik şuurunu daima canlı tutan bir rehber olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Bu değerler yalnızca tarihimizin bir parçası değil, bugünün de yarının da ortak pusulasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi en zorlu şartlardan çıkaran İstiklal Mücadelesi'ne liderlik etmiş, milli egemenliği milletin bekasının temeli kılmış, akıl ve bilimi rehber edinen reformlarıyla kalıcı bir dönüşüm başlatmıştır. Eğitim birliği, hukuk ve idare alanındaki düzenlemeler, dil ve kültür sahasındaki yenilikler, kadınların toplumsal hayata daha güçlü katılımına açılan imkanlar ve kalkınmaya dönük güçlü adımlar ülkemizin ilerleyişinde önemli kilometre taşlarıdır. Dış politikada 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi ise barış ve iyi komşuluk anlayışının temel bir referansı olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu, hedeflerinin daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye'yi geleceğe taşımak olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, devletimizin vizyonu doğrultusunda, gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin imkanlara eşit ve adil erişimini çoğaltan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz için fedakarca mücadele eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milli değerlerimizi güçlendirerek yarınlara taşıma azmimizi bir kez daha ifade ediyorum."