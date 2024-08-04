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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na ziyaretler devam ediyor

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, çeşitli kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Ziyaretlerde, kentin ekonomik kalkınması, sosyal sorunların çözümü ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayır olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ali Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ağaç ve Orman Ürünleri Üretici Derneği Başkanı Mehmet Namet Anık ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay İl Başkanı Mesut Işık, Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Büyüktimur, Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Deniz Güler, Diyarbakır Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya ve Dicle Üniversitesi Nefroloji Bölümü Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Zorluoğlu'na çalışma alanları ve yürüttükleri projeler hakkında kapsamlı bilgi sundu.

Görüşmelerde, kentin ekonomik kalkınmasının yanı sıra sosyal sorunların çözümü ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ile tarım, sanayi ve turizm gibi alanlarda yapılacak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Zorluoğlu Diyarbakır Politika Güncel Haberler

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