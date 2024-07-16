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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, göreve başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerde kentin emniyet ve asayiş durumu, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme yönelik planlar ele alındı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valisi olarak atanarak göreve başlayan Vali Zorluoğlu, kentin sorun ve beklentilerini yerinde görüp tespit etmek, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurumlardan brifing almaya başladı.

İlk olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile görüştü.

Zorluoğlu'na, İl Emniyet Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda Emniyet Müdürü Kaya tarafından kapsamlı brifing verildi.

Brifingde, Diyarbakır'ın son dönemdeki emniyet ve asayiş durumu, suç oranları, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme yönelik planlar detaylı olarak ele alındı.

Vali Zorluoğlu daha sonra, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ı ziyaret etti.

Komutan yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Zorluoğlu, Tümgeneral Yıldırım'dan brifing aldı.

Toplantıda, Diyarbakır'ın kırsal kesimlerinde jandarma tarafından yürütülen emniyet ve asayiş çalışmaları, suç oranları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kamu hizmetlerinde olduğu gibi emniyet ve asayiş hizmetlerinin de vatandaş odaklı devam edeceğini aktaran Zorluoğlu, fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Zorluoğlu Diyarbakır Jandarma Politika Güncel Haberler

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