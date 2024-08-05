Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Başkanlığında Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında Vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Salonunda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesini sağlamak, ilçelerin genel durumu ile vatandaşların talep ve beklentilerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Diyarbakır'da kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksikliklerin giderilmesi istişare edilerek çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, ilçelerdeki sosyal projelerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Aksaklıkların giderilmesi için kaymakamlara talimatlar veren Vali Zorluoğlu, Diyarbakır halkının gönlüne dokunmak için hep birlikte samimiyetle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.