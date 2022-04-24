Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, iftarda çocuklarla bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar öncesi Çocuk Evleri Sitesine gelen Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nu çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Çocuklarla sohbet eden Karaloğlu, onların taleplerini dinledi.

Ramazan ayının kardeşlik, yardımlaşma ve küskünlerin barıştığı bir ay olduğuna işaret eden Karaloğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir gösteri gerçekleştirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve kurum çalışanları katıldı.