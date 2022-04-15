Diyarbakır Valisi Karaloğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilik tarafından Orduevinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik, kardeşlik ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Bu yurdun vatan kılınması için çok bedellerin ödendiğini kaydeden Karaloğlu, "Bu ülkenin her santimetrekaresi mübarek şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan toprağıdır. Şehitlerimizi incitmeye de bu ülkede yaşayan hiç kimsenin hakkı yok. Bu ülkeyi vatan kılmak için şehit verdik." dedi.

Vatandaşların huzurunu kaçıran, canına, malına musallat olan terör örgütüne karşı verilen mücadelede çok sayıda şehit verildiğini dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de en çok şehit verdiğimiz illerden, en çok gazi verdiğimiz illerden biri Diyarbakır. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, kamu görevlimiz, sivil vatandaşımız çok sayıda şehit verdik. Niye, alçak bir örgüt bu milletin malına, canına, huzuruna tasallut verdiği için verdik. Allah şehitlerimizden razı olsun. Allah gazilerimizden razı olsun. Şehitlerimizin sayesinde şu anda Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birinde yaşıyoruz."

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, komutanlar, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.