Diyarbakır Valisi Karaloğlu, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesinde vatandaşlarla iftarda buluştu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesinde vatandaşlarla iftarda buluştu.

Karaloğlu, Yukarı Haydan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiği iftarda, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaloğlu, "Rabbim ramazan vesilesiyle kardeşliğimizi, muhabbetimizi arttırsın. Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

Karaloğlu, yaşlı bir vatandaşı da evinde ziyaret etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title