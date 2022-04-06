Diyarbakır Valisi Karaloğlu, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesinde vatandaşlarla iftarda buluştu.

Karaloğlu, Yukarı Haydan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldiği iftarda, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaloğlu, "Rabbim ramazan vesilesiyle kardeşliğimizi, muhabbetimizi arttırsın. Birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

Karaloğlu, yaşlı bir vatandaşı da evinde ziyaret etti.