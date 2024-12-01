Diyarbakır Valisi, Çinli Firmalarla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli firmaların Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı yatırımlar hakkında toplantı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, bu adımın Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli firmaların Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapacağı yatırıma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu'nun Çinli Huaxin ve Kımwın firmalarının Karacadağ OSB'de yapacağı yatırımla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, "Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine yönelik her adımı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.