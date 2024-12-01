Diyarbakır Valisi, Çinli Firmalarla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli firmaların Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapacağı yatırıma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu'nun Çinli Huaxin ve Kımwın firmalarının Karacadağ OSB'de yapacağı yatırımla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine yönelik her adımı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.