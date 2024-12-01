Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda

Sigara ve alkolde bunları yapanlar yandı! Ağır cezalar geliyor

Diyarbakır Valisi, Çinli Firmalarla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi

Diyarbakır Valisi, Çinli Firmalarla Yatırım Toplantısı Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli firmaların Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı yatırımlar hakkında toplantı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, bu adımın Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çinli firmaların Karacadağ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapacağı yatırıma ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Zorluoğlu'nun Çinli Huaxin ve Kımwın firmalarının Karacadağ OSB'de yapacağı yatırımla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Diyarbakır'ın istihdamına ve üretimine yönelik her adımı destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
img

Galatasaray'dan maça dakikalar kala olay açıklama
img

Kriz onları da vurdu! 200 yıllık otomotiv devi iflas etti
img

Kritik şehir tamamen muhaliflerin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kim Milyoner Olmak İster Hüseyin Görücü kimdir? İşitme engelli Hüseyin Görücü kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Arouca Benfica maçı ÖZET – GOLLER izle! Kerem Aktürkoğlu maçı özeti linki! Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir? Arouca Benfica yayın yok mu, kanalı mı değişti? Kerem Aktürkoğlu Arouca Benfica maçı nasıl izlenir? Arouca Benfica CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Liga NOS Arouca Benfica maçı ne zaman? Abdülkerim Bardakcı sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek? 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.