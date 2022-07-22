Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, işçilerle bir araya geldi - Haberler

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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, işçilerle bir araya geldi

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, işçilerle bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) fabrika işçileriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Osb'den yapılan açıklamaya göre, Vali Su, başkanlık yaptığı OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda mevcut durumu ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili OSB yönetimi ve idarecilerinden bilgi aldı.

Daha sonra beraberinde OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ramazan Şimşek, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bazı fabrikaları gezen Su, bir fabrikada işçilerle bir araya geldi, onlarla yemek yedi.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Ali İhsan Su Diyarbakır OSB su Güncel Haberler

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