DİYARBAKIR - Vali Ali İhsan Su görevine başladı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Valiliğinden Diyarbakır Valiliğine atanan Ali İhsan Su, göreve başladı.

Su, Valilik bahçesinde düzenlenen törende, vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Tören mangasını selamlayan Su, tebrikleri kabul etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Su, burada yaptığı konuşmada, "Tüm Diyarbakırlı hemşerilerime en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlarımı ifade ediyorum. İnşallah birlikte Diyarbakır'ımızı daha yukarılara taşımak için gayret edeceğiz." dedi.

Su, daha sonra makamında il protokolüyle toplantı yaptı.