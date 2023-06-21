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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını denetledi

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Vali Su, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla devam eden çalışmaları denetledi. Mardinkapı ve Yeniköy Mezarlığında incelemelerde bulunan Vali Su, Fiskaya'daki tarihi taş değirmende devam eden restorasyon çalışmalarını da inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Su, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla devam eden çalışmaları denetledi.

Mardinkapı ve Yeniköy Mezarlığında incelemelerde bulunan Vali Su, "Vatandaşlarımızın yakınlarının kabirlerini daha temiz bir ortamda ve huzur içerisinde ziyaret edebilmesi için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor" dedi.

Vali Su, ziyaret sırasında karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı, bir süre sohbet etti.

Fiskaya'daki tarihi taş değirmende devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Vali Su, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve daire başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Valiliği Kurban Bayramı Ali İhsan Su Güncel Haberler

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