Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su Anneler Günü'nü kutladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında varlıklarıyla hayata anlam katan annelerin hakkının ödenemeyeceğini belirtti.

Annelerin yerlerinin doldurulamayacağını, haklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Fedakarlıklarıyla bizleri dünyaya getiren, hayatımıza anlam katan, her koşulda şefkat, sevgi ve merhamet simgesi olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Bu özel günde karşılıksız sevginin, derin saygının, benzersiz fedakarlığın ve sabrın, sevgi dolu yüreklerinde buluştuğu tüm annelerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum."