Diyarbakır Valiliğinden telefonla dolandırıcılık uyarısı - Haberler

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Diyarbakır Valiliğinden telefonla dolandırıcılık uyarısı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Diyarbakır Valiliğinden telefonla dolandırıcılık uyarısı

Diyarbakır Valiliği, yardım toplama bahanesiyle yapılan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Diyarbakır Valiliği, yardım toplama bahanesiyle yapılan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda kendisini "Diyarbakır Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü" personeli olarak tanıtan kişi ya da kişiler tarafından Vali Ali İhsan Su ve üst düzey bürokratların isimleri kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş ve cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunularak dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri duyumu alındığı bildirildi.

Valiliğin veya herhangi bir kamu kurumun, vatandaşlardan telefon, e-posta veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin kesinlikle bulunmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak iletişim yollarıyla yardım talebinde bulunan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına 112 Acil Çağrı hattından ihbarda bulunmaları ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları önemle rica olunur."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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