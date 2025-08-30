Diyarbakır Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Diyarbakır Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Güncelleme:
Diyarbakır Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Yeni Orduevi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Vali Murat Zorluoğlu ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Zorluoğlu, 30 Ağustos zaferinin, asla boyunduruk kabul etmeyen milletin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

"Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir." diyen Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, 103 yıl önce olduğu gibi, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri ve saldırıları bertaraf etme konusunda kararlılığını muhafaza etmektedir. Gerek yurt içinde ve gerekse sınırlarımızın dışında ülkemize ve milletimize yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek liderliğe, imkan ve kabiliyete sahibiz. Türkiye, bu mücadelesiyle hem kendi vatandaşlarının can güvenliğini sağlamakta, hem de küresel güvenliğe ciddi katkıda bulunmaktadır. Ülkemiz, şüphesiz önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir. Bu duygularla, zafer bayramınızı bir kere daha kutluyorum. Başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Resepsiyona, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
