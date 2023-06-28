Diyarbakır Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Vali Ali İhsan Su, programda huzur ve güven içinde bayramın kutlandığını belirtti.

Diyarbakır Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda, Kurban Bayramı'nın şu an da kentte ve ülkenin her karışında huzur ve güven içerisinde yaşandığını söyledi.

Vali Su, bayramı tüm vatandaşlarla beraber idrak ermenin, kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman, Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.