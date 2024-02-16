Diyarbakır Valiliği: Deprem konutu çekilişi hakkında asılsız haberler
Diyarbakır Valiliği, bazı basın yayın ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan deprem konut kuralarının bugün çekileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, basın ve sosyal paylaşım sitelerinde deprem konutlarının bugün çekileceğine dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, 'Kuranın çekileceği tarih ve saat hak sahibi olan depremzedelerimize kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.
Diyarbakır Valiliği, bazı basın yayın ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan deprem konut kuralarının bugün çekileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, basın ve sosyal paylaşım sitelerinde deprem konutlarının bugün çekileceğine dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kuranın çekileceği tarih ve saat hak sahibi olan depremzedelerimize kısa mesaj yoluyla bildirilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.