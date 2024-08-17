Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, gençlere tarihi ve turistik yerleri gezdirdi

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 50 genç için kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vakıf kültür varlıkların tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen gezide, gençlere kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunuldu.

Bu kapsamda gençler, Hazreti Süleyman Cami, İçkale'deki Diyarbakır Müzesi, Ulucami, Nasuh Paşa ve Fatih Paşa (Kurşunlu) camileri ile Dört Ayaklı Minare ve Hasan Paşa Hanını gezme imkanı buldu.

Daha sonra Eğil ilçesine götürülen geçler, Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerini ziyaret etti.

Gençler, ziyaretin ardından Dicle Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turuyla keyifli vakit geçirdi.

Gezi sonunda gençlere çeşitli hediyeler verildi.