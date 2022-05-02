DİYARBAKIR ULU CAMİ'DE, 2 YIL SONRA MESAFESİZ İLK BAYRAM NAMAZI - Haberler

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DİYARBAKIR ULU CAMİ'DE, 2 YIL SONRA MESAFESİZ İLK BAYRAM NAMAZI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR ULU CAMİ'DE, 2 YIL SONRA MESAFESİZ İLK BAYRAM NAMAZI

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de, 2 yıl sonra cemaatle mesafesiz ilk bayram namazı kılındı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami'de, 2 yıl sonra cemaatle mesafesiz ilk bayram namazı kılındı.

Kentte Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenler, tarihi camileri doldurdu. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Sur ilçesindeki Diyarbakır Ulu Cami'de de yoğunluk oluştu. Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi de burada cemaatle namaz kıldı. İmam Hidayet Yılmaz'ın kıldırdığı namaz sonrası Vali Karaloğlu ve beraberindekiler cemaatle bayramlaştı.

Güzel ve doya doya bayram temennisinde bulunan Vali Karaloğlu, "Pandemi tedbirlerinin kalkmasından sonraki ilk bayramımız. Cümlemizin bayramı mübarek olsun" dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de "İslam medeniyetinin en önemli mekanlarından birisindeyiz. Buradan bütün Diyarbakırlı hemşerilerimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şehrimiz hamdolsun, huzur ve güven içerisindedir. Bu bayramı, sevincini, huzurunu Diyarbakır'da görmek, daha doğrusu bunu hissetmek mümkün. Bunun kalıcı olmasını, ebedi olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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