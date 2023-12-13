Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler, kentin kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri, halk oyunları, el sanatları ve dengbej divanlarına kadar birçok konuda bilgilendirilecek. Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.
DİYARBAKIR Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek.
Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve DİTAV işbirliğiyle, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 14-17 Aralık tarihleri arasında 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler, kentin kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri, halk oyunları, el sanatları ve dengbej divanlarına kadar birçok konuda bilgilendirilecek. Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.(DHA)