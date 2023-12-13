Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler, kentin kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri, halk oyunları, el sanatları ve dengbej divanlarına kadar birçok konuda bilgilendirilecek. Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.

DİYARBAKIR Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek.

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve DİTAV işbirliğiyle, Atatürk Havalimanı etkinlik alanında 14-17 Aralık tarihleri arasında 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler, kentin kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri, halk oyunları, el sanatları ve dengbej divanlarına kadar birçok konuda bilgilendirilecek. Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Tanıtım Günleri Diyarbakır Valiliği Diyarbakır İstanbul Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 14 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title