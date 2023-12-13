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Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

13 Aralık 2023 17:01 Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) işbirliğiyle, 14-17 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da 'Diyarbakır Tanıtım Günleri' düzenlenecek. Fuarda ziyaretçiler, kentin kültürü, gastronomisi, doğal güzellikleri, kültürel kıyafetleri, yöresel lezzetleri, halk oyunları, el sanatları ve dengbej divanlarına kadar birçok konuda bilgilendirilecek. Fuarda, kente özel geleneksel lezzetlerden tatmak isteyen ziyaretçiler için yemek yeme alanları da hazırlanacak.