Diyarbakır Sur'da Silahlı Saldırı: Zanlı Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren S.Ş. yakalandı. H.E., tabancayla vurulmasının ardından hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

S.Ş'nin, birlikte yaşadıkları evde dün akşam tabancayla ateş etmesi sonucu H.E'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde H.E. dün akşam evlerinde birlikte yaşadığı S.Ş'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme bize gel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi

Maç biter bitmez telefona sarılarak taraftara tepki gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.