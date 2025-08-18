Diyarbakır Sur'da İş Hanında Yangın

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Oryıl Tabipler İş Hanı'nın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki iş hanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cami Nebi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Oryıl Tabipler İş Hanı'nın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
