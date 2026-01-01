Diyarbakır Stadyumu'nda çimler, don ve buzlanmaya karşı yapay güneş ışığıyla korunuyor

DİYARBAKIR'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Stadyumu'ndaki çimlerin don ve buzlanmadan zarar görmemesi için yapay güneş ışığı sistemi de devreye alındı.

Hava sıcaklığının son 3 gündür sıfırın altında seyrettiği kentte, Diyarbakır Stadyumu'nda çimlerin don ve buzlanmadan zarar görmemesi için, 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde, 4 ile 6 metre aralıklarla toplam 14 yapay güneş ışığı sistemine geçildi. Çimlerin sağlıklı kalması ve maçların oynanabilir durumda olması için ısıtma sistemleri aralıksız çalıştırılıyor.

'SICAKLIĞI 22 DERECEDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, çimlerin yaz aylarında da alınan önlemlerle korunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hava eksi 2 derece ve kar var. Bizim için önemli olan çimlerin köküdür. Şu anda alttan ısıtma olduğu için mümkün olduğu derece kökleri sıcak tutmaya çalışıyoruz. Üstten de yapay güneş ışıklarıyla destek veriliyor. Bu sadece kış için değil yaz için de aynı şekilde önlemler alınıyor. Yani önemli olan çimin kökü. Yanmaması ya da donarak ölmemesi gerekiyor. Aşağıda soğutma boruları olduğu için soğutarak koruyoruz. 'Sun lighting' dediğimiz yapay güneş ışınlarıyla da üstten karların erimesini sağlıyoruz. Stadyumdan çok memnunuz. Şehrimizin takımı Amedspor da çok memnun. Şehrimizden bir takımın da şampiyon çıkması için de çabalıyoruz. Hava eksi 2 derece olmasına rağmen zemini çimleri otomasyonlu sistemde 22 derece sıcaklıkta tutmaya çalışıyoruz. Yaz aylarında da aynı otomasyonla çimlerin yanmamasını sağlıyoruz" dedi.

