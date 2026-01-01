Güneydoğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Buzlanma nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Diyarbakır Sebze Hali'nde bazı iş yerlerinin sundurma çatıları, kar birikmesi sonucu çöktü.

Çökme sonucu iş yerlerinin önünde bulunan bazı araçlar zarar gördü. Çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, bazı çocuk ve gençler leğenle kayarak karın tadını çıkardı.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içerisinde hasta bulunan ambulans kara saplandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulans, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, hastayı hastaneye ulaştırmak üzere yoluna devam etti.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin sundurması çöktü.

Gap Mahallesi 2504. Sokak'ta bulunan iş yerinin sundurması, biriken karın ağırlığı sonucu çöktü.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.