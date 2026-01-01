Haberler

Güneydoğu'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, bazı iş yerlerinin sundurmaları çöktü. Ambulansın kara saplanması gibi olumsuz durumlar yaşanırken, kar yağışının tadını çıkaran çocuklar da dikkat çekti.

Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Buzlanma nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken, ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Diyarbakır Sebze Hali'nde bazı iş yerlerinin sundurma çatıları, kar birikmesi sonucu çöktü.

Çökme sonucu iş yerlerinin önünde bulunan bazı araçlar zarar gördü. Çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, bazı çocuk ve gençler leğenle kayarak karın tadını çıkardı.

Şırnak

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle içerisinde hasta bulunan ambulans kara saplandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla ambulans, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, hastayı hastaneye ulaştırmak üzere yoluna devam etti.

Batman

Batman'da kar yağışı nedeniyle bir iş yerinin sundurması çöktü.

Gap Mahallesi 2504. Sokak'ta bulunan iş yerinin sundurması, biriken karın ağırlığı sonucu çöktü.

İş yerinin kapalı olması nedeniyle olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da düşen çığın altında kalan anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Çığ faciasında anne ve 2 çocuğu böyle kurtarıldı
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor