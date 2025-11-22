Diyarbakır-Silvan karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda TIR ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. 33 BTK 22 plakalı TIR ile 34 EY 3690 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2'si ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.