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Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
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Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda 3 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR-Silvan Karayolunda 3 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan Karayolu, Kırsal Şerbetli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakalı öğrenilemeyen TIR ile otomobil çarpıştı. Arkasından gelen 2 TIR ile 2 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın olduğu şerit, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ-Bayram AYHAN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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