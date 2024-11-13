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Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Diyarbakır-Silvan Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 8 Yaralı
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Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 TIR ve 3 otomobilin karışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

DİYARBAKIR-Silvan Karayolunda 3 TIR ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan Karayolu, Kırsal Şerbetli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakalı öğrenilemeyen TIR ile otomobil çarpıştı. Arkasından gelen 2 TIR ile 2 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın olduğu şerit, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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