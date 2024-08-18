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Diyarbakır-Silvan kara yolunda otomobil takla attı: 6 yaralı

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Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil takla attı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR-Silvan kara yolunda otomobilin takla attığı kazada 6 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Diyarbakır- Silvan kara yolu Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Recep D.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 23 ACE 298 plakalı otomobil takla attı. Sürücü ile otomobildeki Ferit D., Yalçın Ş., Mehmet Ş., Harun D. ve Miraç D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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